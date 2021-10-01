Адвокатский кабинет «Законъ»-юридические услуги в области договорного права
Адвокатский кабинет «Законъ», в лице адвоката Полякова Николая Викторовича, предлагает юридические услуги в области договорного и энергетического права юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам в сфере защиты прав потребителей.
Квалификация, подтверждённая статусом адвоката, наличие двух лучших университетских образования, персональная ответственность, являются гарантом добросовестности и профессионализма в сфере юридических услуг. Юридическая консультация по всем вопросам договорного права для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Юридическая консультация в области договорного права
Динамика договорных правоотношений предполагает постоянное совершение юридически значимых действий в рамках существующего договора. Вышеуказанные действия влекут определенные последствия, которые можно предвидеть только исходя из системного анализа условий действующего договора в совокупности действующим законодательством.
В рамках юридической консультации осуществляется правовая оценка последствий совершения различных юридических действий на любой стадии динамики договорных правоотношений (расторжению договора, изменение его условий, анализ условий проекта договора, последствий признания сделки недействительной).
Обратитесь за письменной (либо устной) консультацией к адвокату, специализирующемуся в области договорного права
Адвокат по договорной работе
Юридические услуги по составлению и согласованию условий проекта договора с контрагентом. Ведение переговоров с противоположной стороной на основе принципа соблюдения взаимных интересов.
Успех данной категории юридических услуг возможен при достижении единственной цели -учета взаимных интересов сторон.Штатному юристу в силу своей зависимости и незаинтересованности указанной цели достичь невозможно.
Именно поэтому, необходимо обращаться к независимому адвокату с квалификацией в области договорного права, имеющего такие качества, как независимость, профессионализм.
Наличие вышеуказанных качества позволит воедино сформировать «общую» волю сторон в будущих договорных правоотношениях, учитывая взаимные интересы обеих сторон.
Если вам необходимо подготовить проект договора, провести переговоры с противоположной стороной, дать правовую оценку оферте, своевременно направить акцепт на иных условиях, либо оспорить отказ в заключении договора, когда противоположная сторона обязана его заключить.
Обратитесь за услугой по сопровождения договорной работы на любой стадии (преддоговорные споры, переговоры, заключение договора, исполнение, расторжение) к адвокату, специализирующемуся в указанной области
Помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-потребительский «экстремизм»
Защита бизнеса в рамках сопровождения договорных отношений в сфере защиты прав потребителей.
Анализ рисков юридических лиц и предпринимателей при предъявлении требований со стороны потребителей.
Правовой анализ фактических обстоятельств с целью минимизации убытков от потребительского «экстремизма».
Представительство в суде юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере прав потребителей.
Абонентское обслуживание в сфере защиты прав потребителей
Юридическая помощь гражданам в сфере защиты прав потребителей
В отличии от юридических лиц и предпринимателей, на которых налагаются требования по наличию минимальной правовой грамотности, у большинства граждан отсутствует возможность по изучению действующего законодательства, регулирующего права и обязанности граждан-потребителей.
В свою очередь, бесплатные консультации на интернет-порталах приносят исключительно вред, поскольку юристы отвечают на любые вопросы из всех областей права, что заведомо означает на некачественное оказание юридических услуг.
Вы никогда самостоятельно не сможете оценить полноту юридической бесплатной консультации из указанных информационных интернет-порталов. При этом, «убытки», вызванные некачественной бесплатной юридической консультацией, несоизмеримы.
В том случае, если ваши права нарушены, вам необходима консультация, вы не знаете с чего начать, вам не понятен объем ваших прав и способы их реализации, обратитесь за помощью к юристу со специализацией в области договорного права.
Энергетическое право
Юридические услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в области энергоснабжения жилых помещений и нежилых объектов недвижимости. Полное сопровождение процедуры технологического присоединения от подачи заявки на присоединение до заключения договора энергоснабжения. Оспаривание отдельных условий проекта договора технологического присоединения. Привлечение сетевых организаций к административной ответственности. Понуждение к и исполнению обязательств в натуре, вытекающих из договора технологического присоединения.
Юридические услуги в области энергетического права
Договорная работа в области технологического присоединения. Формирования «пакета» документов до направления заявки в сетевую организацию. Оспаривание отдельных условий договора проекта договора ТП.
Представительство в суде по требованиям сетевых организаций о расторжении договора технологического присоединения с целью оспаривании требований о возмещении убытков
Расторжение договора ТП, возврат стоимости технологического присоединения заявителем
Взыскание неустойки по договору технологического присоединения вследствие просрочки исполнения обязательств сетевой организацией
Оспаривание требований ТГК к управляющим организациям о безучетном энергопотреблении тепла
Оспаривание требований регионального оператора в части взыскания стоимости за обращения с ТКО
В случае, если монополисты нарушают ваши права, предъявляют денежные требования о бездоговорном (безучетном) энергопотреблении, отказываю в технологическом присоединении, предъявляют иные необоснованные денежные требования, обратитесь за помощью юристу, имеющему положительную судебную практику по всем вопросам энергоснабжения
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