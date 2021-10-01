Юридическая консультация в области договорного права

Динамика договорных правоотношений предполагает постоянное совершение юридически значимых действий в рамках существующего договора. Вышеуказанные действия влекут определенные последствия, которые можно предвидеть только исходя из системного анализа условий действующего договора в совокупности действующим законодательством.

В рамках юридической консультации осуществляется правовая оценка последствий совершения различных юридических действий на любой стадии динамики договорных правоотношений (расторжению договора, изменение его условий, анализ условий проекта договора, последствий признания сделки недействительной).